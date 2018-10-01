Порошенко вручил Олланду орден Свободы

Президент Украины Петр Порошенко вручил орден Свободы бывшему президенту Франции Франсуа Олланду. Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд обнаружил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что воспоминания Олланда о Минском процессе в 2015 году в книге "Уроки власти" (Les lecons du pouvoir) хорошо отражают эту сложную и ответственную миссию.

"После выхода украинского перевода мы будем очень рады сделать презентацию этой книги с участием Олланда", - добавил Порошенко.