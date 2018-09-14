Порошенко: Я гарантирую свободные, честные и демократические выборы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что обеспечит проведение честных, свободных и демократических выборов главы государства и Верховной Рады в 2019 году, а также проведение выборов органов местного самоуправления.

"Я, как президент, твердо гарантирую свободные, честные, демократические выборы. Выборы главы государства, выборы нового парламента и выборы органов местного самоуправления. Мы защитим свободное волеизъявление граждан", - сказал он в пятницу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

По словам президента, процесс волеизъявления должен соответствовать европейской стратегии украинской власти.

П.Порошенко напомнил, что в условиях вооруженной агрессии власти Украины отказались от введения военного положения и каких-либо ограничений политических прав и свобод граждан.

"Но конечно, война точно наложит свой отпечаток и на характер кампании", - подчеркнул он, отметив, что в украинском политикуме есть те, кто "позволяет Москве ходить собой".

В этом контексте президент отметил, что за прошедшие 4 года с начала агрессии Украине удалось восстановить не только армию, но и разведку.

"И мы имеем не приблизительное, а абсолютно точное представление о планах Кремля. И знаем, кого там хотят видеть во втором туре президентских выборов, и слава Богу, моей фамилии там нет (в планах Кремля, имеется ввиду)", - заявил П.Порошенко.

По его словам, известно, как на базе "5 колоны" в РФ желают сформировать мощную пророссийскую оппозицию в новом украинском парламенте, "а если повезет, то и сделать ее участником с правом вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию".

Глава Украинского государства добавил, что горизонт планирования РФ достигает осени 2020 года, когда по результатам уже местных выборов в отдельных областных советах проектируется создание лояльного к Москве политического большинства.

"Суть всего этого можно определить одним словосочетанием: угроза реванша, угроза ревизии европейской стратегии, возвращение Украины в имперское стойло", - сказал П.Порошенко, отметив, что эту угрозу не стоит ни недооценивать, ни преувеличивать ее.