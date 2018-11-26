Порошенко заверил Столтенберга, что военное положение не создаст проблем для выборов

Президент Украины Петр Порошенко заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что из-за введения военного положения в государстве не возникнет никаких проблем с проведением предстоящих президентских выборов. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комиссии Украина-НАТО, передает "Европейская правд".

"Я говорил утром с президентом Порошенко, и он подчеркнул, что закон не повлияет на работу демократических институтов в Украине и не создаст проблем для будущих президентских выборов", - сообщил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что для союзников Североатлантического альянса очень важно, чтобы военное положение в Украине не создало проблем для выборов президента, которые намечены на март 2019 года.

25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили шесть украинских моряков, россияне незаконно удерживают 23 украинских военнослжущих.

Командование ВМС ВСУ подчеркивает факт того, что о переходе сообщалось заранее, в соответствии с нормами международного права по обеспечению безопасности судоходства. В ФСБ России утверждают, что никаких уведомлений не получали, и объясняют агрессию якобы "защитой государственной границы".

Украинские правоохранители переходят на усиленный режим несения службы, ВСУ и СБУ приведены в полную боевую готовность, в море вышли корабли Военно- морских сил Украины.

В полночь с 25 на 26 ноября состоялось экстренное заседание СНБО, на котором Порошенко инициировал введение в Украине военного положения. Рада приступила к рассмотрению этого вопроса на внеочередном заседании в понедельник. Своим указом Порошенко вводит военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября на 30 дней. Он также исключил перенос президентских выборов из-за военного положения. Однако, в нынешнем проекте указа президента, опубликованном на сайте Рады, имеется пункт об ограничении конституционных прав и свобод гражданина, предусмотренных двенадцатью статьями Конституции Украины: 30-34, 38, 39, 41-44, 53.

Вместе с тем, на экстенном заседании Совбеза ООН страны Запада поддержали Украину. Предложение России по ситуации в Керченском проливе Совбез заблокировал. По материалам: Европейская правда, Зеркало недели. Украина