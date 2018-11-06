Порошенко заявил, что у следствия есть более 20 версий по убийству Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у следствия есть более 20 версий по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он заявил в ходе встречи с молодежью, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, после того, как дело Гандзюк переквалифицировано на убийство исполнителям и заказчикам преступления грозит пожизненная высшая форма наказания.

"Хочу подчеркнуть, ни одна версия, а их сегодня больше 20, не будет отвергнута. Каждая будет очень тщательно исследована с соблюдением процедуры следствия и я, как президент, не имею возможности и не должен получать информацию, которая может навредить расследованию.

Правоохранительные органы должны эффективно работать. Только так можно установить истину и наказать зло", - сказал он.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело по убийству Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года. По материалам РБК-Україна