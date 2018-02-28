Порошенко ждет от ВР важнейших решений в ближайшие дни, в том числе по кадровым вопросам

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Верховная Рада в ближайшие дни примет решения по ряду вопросов, в том числе кадровым.

"Я ожидаю от парламента чрезвычайно важных решений, причем в ближайшую неделю. Решение по кадровым вопросам. Речь идет о голосовании за главу Национального банка Украины", - заявил П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы -2018" в среду в Киеве.

Он отметил, что по данному вопросу есть обращение Международного валютного фонда.

"Мне очень приятно, что во время встречи фракции пообещали поддержать предложенную мной кандидатуру", - сказал он.

Президент также отметил необходимость назначения нового состава Центральной избирательной комиссии, омбудсмена по правам человека, главы Счетной палаты Украины.

"Очень важно, чтоб мы завершили доукомплектацию Конституционного суда. Вы знаете, что я на днях назначил представителей от президента, которые прошли конкурсный отбор, и жду результативного голосования в парламенте", - сказал П.Порошенко.

"Также важно, чтобы наконец-то решился вопрос назначения аудитора НАБУ, решился вопрос комплектации нового состава Счетной палаты, омбудсмена. Видите, сколько вопросов нужно решить уже сейчас", - подчеркнул президент.

Как отметил П.Порошенко, для решения этих вопросов нужна консолидированная позиция коалиции, всего парламента.