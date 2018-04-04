Португалия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс
2018-04-04 13:29
Португалия поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.
"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и мире, а также вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе. Мы получили полную поддержку идеи введения миссии на основе стандартов, существующих в ООН", - сказал С.Полторак на совместной с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом пресс-конференции в среду в Киеве.