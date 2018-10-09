Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует от России немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля.

В посольстве отмечают, что США соглашаются с заявлением ЕС относительно освобождения украинских политзаключенных.

"Соглашаемся с нашими партнерами из ЕС: своей голодовкой в знак протеста Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность. Россия должна немедленно освободить всех украинских политзаключенных и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

Украинское представительство правозащитной организации Amnesty international заявило о недопустимости принудительного кормления, "которое является фактически разновидностью пытки", и требует предоставления Олегу Сенцову своевременной и эффективной медицинской помощи.

5 октября, в России заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку, которую объявил 14 мая.

Впоследствии, Сенцов написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, что прекращает голодовку с 6 октября 2018 года.