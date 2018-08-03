Посольство США осудило нападение на Гандзюк

Посольство Соединенных Штатов в Украине осудило нападение на активистку Екатерину Гандзюк, в ходе которого девушку облили серной кислотой. Об этом посольство сообщило в своем Twitter.

Посольство ожидает тщательного расследования.

"Мы осуждаем нападение с кислотой на общественную активистку Херсона и советника мэра Катерину Гандзюк. Мы с нетерпением ожидаем тщательное расследование", - отметили в посольстве.

В ведомстве также добавили, что ожидают привлечения к ответственности виновных в нападении лиц.

Напомним, как писало РБК-Украина, глава ГПУ Юрий Луценко передал следствие по делу нападения на активистку Екатерину Гандзюк в центральный аппарат Службы безопасности (СБУ). По его словам, состояние потерпевшей тяжелое.

Кроме того, в связи с серией нападений на гражданских активистов Луценко запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур.

31 июля 2018 года в Херсоне утром неизвестный облил серной кислотойуправляющую делами исполкома горсовета и общественную деятельницу Херсона Гандзюк. 1 августа девушку перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. По словам заведующего ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергея Волченко, прогноз по Гандзюк сложный.