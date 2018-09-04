Пожар в лагере "Виктория": прокуратура объявила подозрение директору предприятия-подрядчика

В рамках расследования трагедии в детском лагере "Виктория", которая произошла в сентябре 2017 года, прокуратура объявила о подозрении директору предприятия, которое было подрядчиком при реконструкции в лагере. Об этом сообщил руководитель Следственного управления ГУ НП в Одесской области Сергей Шайхет.

По его словам, правоохранители выявляют в рамках расследования всех виновных, причастных как к самой трагедии, так и к хищению средств, выделенных из бюджета на проведение реконструкции лагеря в 2015 - 2016 годах.

"Как стало известно правоохранителям, злоумышленник незаконно обогатился за счет завышения стоимости выполненных работ и "заработал" по такой нехитрой схеме более 400 тысяч гривен, а теперь еще получит и до восьми лет лишения свободы по ч.4 ст. 191 ч.1 ст. 366 УК Украины", - написал Шайхет.

Также по его словам, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Я уверен, что это еще не последнее сообщение о подозрении виновным в нелегком деле лагеря "Виктория", - резюмировал Шайхет.

Прокуратура Одесской области 8 мая 2018 года сообщила о подозрении директору лагеря "Виктория" и его заместителю в завладении средствами сотрудников лагеря. В ходе следствия установлено, что двое должностных лиц лагеря с января по август 2017 года вносили недостоверные сведения в табеля учета рабочего времени по трудоустройству и отработанных часов шести сотрудников. Таким образом чиновники присвоили деньги из местного бюджета. Размер причиненного ущерба составляет более 120 тысяч гривен.

В ночь на 16 сентября 2017 года произошел пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли три ребенка. 30 ноября директор лагеря был арестован без права залога.