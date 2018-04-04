Правительство решило перезапустить конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины отменил конкурс по отбору кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

"И начинаем (новый конкурс) по новой процедуре с международными партнерами, все – как должно быть", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

Как сообщалось, заявки на конкурс по отбору независимых членов НС "Укрзализныци", которые принимались до 20 ноября, подали более 50 претендентов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в середине декабря заявлял, что недоволен процессом отбора кандидатов.

"Список я видел, я недоволен. Это снова указывает на проблемы в государстве. Мы не способны набрать хотя бы шорт-лист качественных людей", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В нашем случае есть желание отдельных лиц, чтобы якобы "открытый" конкурс на самом деле закончился отбором заранее "известных" персон, назначения добросовестных исполнителей, а не действительно менеджеров высокого качества", - констатировал министр.

Как сообщалось, правительство постановлением №190 от 21 марта 2018 года утвердило новую процедуру отбора руководства крупнейших госпредприятий. В частности, Комитет по отбору был сокращен с 18 человек до восьми, из которых четыре – представители государства, а еще четыре – негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин. Комитет принимает решение большинством минимум в три голоса. Согласно новой процедуре кандидатуры для комитета будет подбирать специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее. В ее состав входит пять членов, среди которых – 2 представителя секретариата Кабинета министров, по одному представителю от Минюста и органа управления, а также эксперт по подбору персонала.