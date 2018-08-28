Правоохранители объявили в розыск Вадима Титушко за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его словам,Титушко 1993 года рождения подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления.

"Титушко, человек, фамилия которого стала уже общим названием и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области", - сообщил Аброськин.

Напомним, что в 2013 году Титушко обвинили в избиение журналистов.

Отметим, что ранее сообщалось, что Высший совет правосудия принял решение отложить рассмотрение об увольнении двух судей Шевченковского райсуда Киева, которые судили майдановцев.

Напомним, что в департаменте спецрасследований считают, что есть риски для расследования дела расстрела "майдановцев" в Хмельницком после передачи дела в военную прокуратуру.

Добавим, что ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что в делах расстрела активистов на Майдане в феврале 2014 года ожидаются окончательные экспертизы, следствие фактически завершено.