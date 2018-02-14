Представители ОРДЛО просят на обмен 18 россиян – Медведчук

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) внесли 18 россиян в списки на обмен, сообщил спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе, лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук.

"Насчет россиян я вам отвечу, что на сегодняшний день представители Донецка и Луганска снова внесли всех граждан России (18 человек о которых я упоминал ранее) в свои списки на обмен", - сказал он в интервью "Новой газете", которое было обнародовано в среду.

В.Медведчук утверждает, что проблемы с освобождением возникают именно у украинской стороны. "Я рассчитываю, что украинская власть будет во главу угла ставить вопрос об освобождении наших граждан, а не дискутировать по поводу того, кого можно или нельзя при этом освобождать у нас", - подчеркнул он.

Представитель ТКГ заверил, что переговоры по обмену граждан Украины, которые удерживаются в России, также продолжаются.

"Могу вас заверить, что эти переговоры никогда не останавливались и по поводу Сенцова (Олега Сенцова). Они идут и по Кольченко (Александру Кольченко .), Карпюку (Николаю Карпюку), Клыху (Станиславу Клыху ). По поводу Сущенко (Романа Сущенко ) идут предварительные переговоры – он еще не осужден. Переговоры идут постоянно, есть разные предложения, о которых, естественно, я пока не могу говорить публично", - рассказал В.Медведчук.