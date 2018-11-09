Премьер-министру и правительству нам недостаточно полномочий, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман пожаловался, что ему недостаточно полномочий, и заявил, что будет просить Верховную Раду предоставить ему больше власти. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Как будут политики решать, какая будет система управления - президентская, парламентская, это ваше дело... Я поддерживаю категорически наведение порядка в стране. Хочу сказать - как премьер-министру и правительству нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу изменения в закон о Кабинете министров об усилении полномочий премьер- министра Украины", - заявил Гройсман.

При этом он добавил, что если Рада поддержит такое решение, то он за три месяца наведет в стране "реальный порядок".

Отметим, о недостаточных своих полномочиях Гройсман заявляет уже не впервые. В апреле он также говорил, что необходимо внести изменения в закон о Кабинете министров, а также в Конституцию Украины. По материалам УНН.