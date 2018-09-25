Президент Польши Анджей Дуда в преддверии дебатов на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски, передает RMF.FM.

По словам Щерского, на встрече Порошенко проинформировал о нынешней ситуации в Украине. Кроме того, он призвал Дуду поддержать процесс реформ в Украине, а также выразил благодарность за позицию польской стороны по "Северному потоку-2" и слова о необходимости мира в Украине и восстановления суверенитета на переговорах с Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко прибыл в СШАдля участия в Генассамблее ООН. Отметим, украинский лидер выступит с речью в ходе общих дебатов, примет участие в саммите миротворчества ООН и проведет ряд двусторонних встреч.

На прошлой неделе Порошенко заявил, что на Генассамблее ООН поднимет тему миротворцев на Донбассе. По его словам, главным индикатором урегулирования ситуации на востоке страны станет развертывание миротворческой миссии под эгидой ООН.