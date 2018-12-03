Президент внесет законопроект о выборах в ОТО во время военного положения, - Парубий

Президент Петр Порошенко внесет законопроект о выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО) во время военного положения. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По словам спикера ВР, эту ситуацию обсудили со всеми представителями фракций.

"Я проговорил со всеми представителями фракций и попросил их определиться по этому поводу, что парламент должен решить эту проблему и назначить выборы в областях, где действует военное положение", - заявил Парубий.

По его словам, демократические процессы в стране не должны прекращаться из- за военного положения.

"Мы должны юридически упорядочить возможность проведения выборов в ОТО... Во время консультаций было согласовано, что президент Украины сегодня внесет соответствующий законопроект, регулирующий это юридическое обстоятельство. Я очень рассчитываю и надеюсь, что на этой неделе мы рассмотрим этот законопроект", - добавил глава парламента.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что военное положение, которое было введено в десяти областях Украины, - это превентивная мера на срок в 30 дней. Это время будет использовано для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага.

"Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется", - заявил глава государства.

В 10 областях Украины до 26 декабря ввели военное положение из-за ситуации в Керченском проливе. По материалам РБК-Україна

Добавим также, Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление было опубликовано в издании "Голос Украины".