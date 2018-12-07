Президент заявил, что подписал Госбюджет-2019

Президент Украины Петр Порошенко подписал Государственный бюджет Украины на 2019 год. Об этом он заявил во время форума в Киеве.

"Я ... подписал бюджет", - отметил Глава государства.

При этом он поздравил новоназначенного министра финансов Оксану Маркарову.

Добавим, что на сайте ВР информации о том, что Президент Украины подписал проект закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год нет.

Напомним, 5 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019", документ отправили на подпись Президенту.

23 ноября парламент одобрил во втором чтении и в целом Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год. По материалам УНН.