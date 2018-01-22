Президентом ПАСЕ избрали итальянца Микеле Николетти. Об єтом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ в Twitter. "Поздравляем Микеле Николетти из Италии, который только что был избран 31-м президентом Ассамблеи!", - говорится в сообщении.

"Мы не должны прекращать открыто осуждать любое нарушение прав человека, совершенное в любой части нашего континента. Не может быть и не должно быть никаких свободных зон. Однако эта защита прав человека будет еще сильнее, если мы сможем совместить ее с возрастающим единством между нашими народами", - заявил Николетти в ходе своего выступления. Напомним, ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшие месяцы может отменить механизмы применения ограничений и санкций в отношении национальных делегаций. "ПАСЕ пока собирается в течение следующих нескольких месяцев обсудить, как по мне, просто самоубийственную инициативу об исключении из правил и регламентов ПАСЕ вообще такую ​​возможность, как введение санкций или ограничений против национальных делегаций. На самом деле это убивает полностью мониторинговые процедуры, на которых базируется весь серьезный авторитет совета Европы ", - заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

