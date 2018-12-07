Президенты Украины и Литвы наградили друг друга высшими наградами двух стран

Президент Украины Петр Порошенко вручил президенту Литвы Дале Грибаускайте высшую награду Украины, которой могут быть награждены иностранцы, орден Свободы, а глава Литовского государства вручила украинскому лидеру высшую госнаграду Литовской Респубилки орден Витовта Великого.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", церемония награждения состоялась в Мариинском дворце, где проходили встреча лидеров двух государств и двусторонние украинско-литовские переговоры.

Глава Литовской Республики награждена "за чрезвычайные личные заслуги в укреплении украинско-литовских межгосударственных отношений и защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также Д.Грибаускайте вручила П.Порошенко орден Витовта Великого. Глава Украинского государства награжден за личный вклад в укрепление и развитие отношений между Украиной и Литвой и за углубление политического, культурного и экономического сотрудничества между двумя народами.

"Это награда не лично Порошенко, это награда вам. Вам за ваше мужество, за ваше сопротивление, за вашу борьбу за свободу в вашей стране, и это только для вас награда. Вам и только вам. Эта награда вам - украинский народ", - сказала Д.Грибаускайте, обращаясь к присутствующим.

Орден Свободы - государственная награда Украины, установленная для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы.

Орден Витовта Великого - высшая государственная награда Литовской Республики. По материалам Интерфакс-Україна