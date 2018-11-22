Проект госбюджета прошел профильный комитет Верховной Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект N9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019". Соответствующее решение члены комитета приняли накануне на заседании, сообщает Укринформ.

В решении сказано, что комитет рекомендует Верховной Раде принять доработанный законопроект с учетом изменений, согласованных с Минфином.

Сегодня, 22 ноября, парламент планирует рассмотреть проект о госбюджете во втором чтении.

Ранее Минфин сообщил, что подготовил проект ко второму чтению и направил его в Верховную Раду. В министерстве показали, что изменилось в документе и что повлияло на пересмотр прогноза доходов госбюджета. По материалам ЛІГАБізнесІнформ