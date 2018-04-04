Профильный комитет Рады поддержал отмену деклараций для общественных активистов

Комитет парламента по вопросам предотвращения коррупции рассмотрел законопроект об отмене обязательного декларирования членов общественных организаций, в частности, антикоррупционных.

Такое решение приняли члены комитета во время заседания.

Так, законопроект председателя парламента Андрея Парубия, председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и других народных депутатов поддержали и рекомендовали Верховной Раде проголосовать за неого за основу.

Также на заседании комитета обсуждали вопрос отмены деклараций для сотрудников НАБУ и других разведывательных органов, которые выполняют агентурную деятельность. Одним из пунктов декларирования антикоррупционных правоохранителей являются тайные декларации с ограниченным доступом. Однако решение относительно этого законопроекта решили отложить.

Коснулись и подачи деклараций бывшими президентами и членами правительства. Сейчас они не обязаны декларировать доход и имущество, однако некоторые из депутатов считают это несправедливостью. Так, автор законопроекта Вадим Кривохатько считает, что если бы экс-президент Леонид Кучма показал декларацию, оттуда бы всплыли противоречивые факты.

Напомним, Верховная Рада во второй раз провалила попытку отменить электронное декларирование для членов общественных организаций, которые борются с коррупцией. Нардепы и дальше игнорируют настойчивые просьбы ЕС и стран G7, которые считают такую практику давлением на антикоррупционеров.