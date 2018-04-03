Профильный комитет в Раде поддержал отставку Супрун с поста и.о. министра здравоохранения

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

На заседании комитета за рекомендацию принять проект постановления No 5642 "О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения Украины, временно исполняющего обязанности Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны-Надежды неудовлетворительной и обращения в Кабинет Министров Украины об освобождении ее от занимаемой должности" проголосовали 7 из 12 присутствующих на заседании депутатов, сообщает LB.ua.

По словам автора проекта Игоря Шурмы, Ульяна Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более 6 месяцев.

Глава Комитета Ольга Богомолец отметила, что "теперь проект постановления может быть вынесен в любой момент в парламент, главное, чтобы была политическая воля для отставки Супрун".

Напомним, осенью 2013 года Ульяна Супрун вместе с мужем переехала из США в Украину. Во время Революции достоинства была в Киеве на Майдане.

Она работала в медицинской службе, впоследствии возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала организацию "Защита Патриотов", которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

В октябре 2015 года стала консультантом комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

В июле 2015 года получила украинское гражданство.

До нее и.о. министра здравоохранения был Виктор Шафранский. С назначением Супрун Шафранский уволился из Министерства здравоохранения.

При Супрун в Украине была начата реформа здравоохранения по принципу "деньги идут за пациентом".