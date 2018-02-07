Против Майдана действовали переодетые в украинскую форму спецназовцы из РФ – Наливайченко

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко утверждает, что против Майдана в феврале 2014 года действовали как вооруженные сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут", так и переодетые в украинскую форму спецназовцы из Российской Федерации.

"Неоднократно с начала февраля почти каждую ночь против Майдана выставляли вооруженный спецназ с опознавательными знаками украинского спецподразделения "Беркут". Кроме того, я подтверждают, что среди них находились переодетые спецназовцы из Российской Федерации. Они собирались возле Октябрьского дворца, российские шевроны накрывали сверху украинским спецобмундированием, которое выдавалось по распоряжению вашего подзащитного (В.Януковича – ИФ) тогдашним руководителем МВД Украины Захарченко", - сказал он во время дачи показания в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене В.Януковича в среду, отвечая на вопросы адвоката Виталия Сердюка.

Как известно, 22 февраля 2014 года после завершения Революции достоинства В.Наливайченко был назначен Верховной Радой уполномоченным по контролю над деятельностью СБУ. 24 февраля он был назначен парламентом главой СБУ по представлению тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова и занимал этот пост до июня 2015 года.

В.Наливайченко также возглавлял СБУ с декабря 2006 по март 2010 года.