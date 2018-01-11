Против священников УПЦ МП открыли дело за отказ отпеть малыша

Правоохранители начали расследование в отношении представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) по подозрению в нарушении равноправия граждан. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В четверг, 11 января, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

Генпрокуратурой расследование по указанному уголовному производству поручено следственному отделу управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Досудебное расследование продолжается, сейчас проводятся первоочередные следственные действия. В частности, расследуется факт совершения отдельными представителями Запорожской епархии УПЦ (МП) и организации "Союз православный "Радомир" и неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекшие тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины.

Установлено, что представители Запорожской епархии допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

"Указанные лица осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины", - написала также Сарган.

Кроме того, некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ).

Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития Украины, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия РФ.

Ранее сообщалось, что в Запорожье священник Московского патриархата во время похорон отказался отпевать ребенка, который погиб от падения прямо на него выпрыгнувшего из окна мужчины. Причина отказа - малыш он был крещен Украинской православной церковью Киевского патриархата.