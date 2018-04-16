Противоречий между правительством, парламентом и президентом нет - Луценко

Противоречий между правительством, парламентом и президентом нет. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко во время брифинга. "Никаких столкновений между президентом, правительством и парламентом пока не происходит. Основанием и подтверждением этого является то, что мы проголосовали за все реформы и законы, предложенные правительством. Ко второму чтению мы их доработали. Никаких противоречий между президентом, правительством и парламентом нет", - заявила Луценко. Напомним, глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман пока не планирует присоединяться ни к одной политической силе для возможного участия в выборах в 2019 году. Кроме того, по словам главы правительства, ему неизвестно о якобы намерении фракции партии "Блок Петра Порошенко" инициировать его отставку. Вместе с тем в феврале Гройсман заявил, что намерен участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду.

