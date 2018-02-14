Путин поставил вопрос об аннексии Крыма на "узком" совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года – Пономарев

Вопрос об аннексии Крыма Российской Федерацией был поставлен президентом РФ Владимиром Путиным в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года на совещании в узком кругу, сообщил экс-депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев.

Во время дачи показания в среду в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича он рассказал, что после подписания 21 февраля 2014 года соглашения между В.Януковичем и представителями тогдашней украинской оппозиции он общался с политтехнологами из команды помощника президента РФ Владислава Суркова.

"Я считал, что это соглашение не сработает, а политтехнологи команды Суркова считали, что ситуация удержится, будут проведены досрочные выборы, на которых победит В.Янукович", - отметил И.Пономарев.

Он указал, что 22 февраля 2014 года от офицеров Федеральной службы охраны ему стало известно, что В.Путин едва не попал в авиакатастрофу на вертолете в Сочи. "Путин это воспринял как попытку покушения со стороны иностранных спецслужб. В этот же день произошло бегство Януковича, поэтому у него (В.Путина) было такое настроение, что вокруг заговор, и в ночь с 22 на 23 февраля было собрано узкое совещание. И именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма", - рассказал свидетель.

Ссылаясь на слова своего собеседника, И.Пономарев отметил, что большинство на этом совещании было против непосредственной аннексии Крыма Россией. Они указывали, что есть апробированный уже "сценарий, аналогичный Южной Осетии", когда территория другой страны объявляет о независимости, Россия официально это признает, а позже уже принимается решение о принятии или непринятии этой территории в состав РФ, если это необходимо.