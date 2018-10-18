Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что с новым руководством Украины ему удастся выстраивать отношения и договариваться.

"Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", - заявил он, выступая на форуме "Валдай" в Сочи.