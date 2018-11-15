Рабинович снял свою кандидатуру с президентской гонки

Народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович во время пресс-конференции в Киеве в четверг, 15 ноября, заявил, что решил снять свою кандидатуру с президентской гонки.

"Я отзываю свою кандидатуру единого кандидата от оппозиции на президентских выборах. Тем самым я снимаю с нашей страны проклятие "каневской четверки", когда каждый видел себя в первую очередь гетьманом... Будучи человеком, исповедующим иудаизм, я не могу выступать арбитром углубляющегося раскола в православии. И это, наверное, главная причина принятия такого моего решения", - заявил политик.

"Обязанность президента - решать сложные вопросы и проблемы страны. Я бы на посту президента это смог сделать - у меня есть программа, которую создавали лучшие украинские и зарубежные специалисты. Я уверен в том, что ключ от мира, который так нужен Украины - у нашей партии "За життя". Мы точно знаем, как быстро и безоговорочно остановить войну уже сегодня. И как президент я мог бы это сделать, - отметил Рабинович. - Есть второй не менее важный вопрос - это экономика. И тут вас спешу заверить: только у нашей партии "За життя" есть план, как вывести страну из кризиса. И как президент я бы это сделал", - продолжил политик.

"Но есть третий вопрос, и он не менее, а, может, и более важный - это раскол православия, обострение которого мы сегодня наблюдаем. И в этом вопросе арбитром должен и обязан быть президент. Но я - человек, который исповедует иудаизм, поэтому арбитром в религиозном вопрос я быть не могу. Потому и снимаю свою кандидатуру!" - признался лидер партии "За життя".

Рабинович пояснил, что "это решение далось мне нелегко, поскольку впервые в истории украинской политики реально имеющий президентский рейтинг кандидат снимает свою кандидатуру, и это при том, что я абсолютно верил в победу, в то, что единый кандидат от юго-востока и центра Украины способен во второй тур и способен побеждать. Я в это верю и сейчас!".

"Я уверен, что принял единственно правильное решение, и уже сегодня, в крайнем случае, завтра, буду обращаться к стратегическому совету "Оппозиционной платформы - За життя" с просьбой выдвинуть новую кандидатуру для участия в президентских выборах. Такое заседание пройдет уже в ближайшее время", - сообщил Вадим Рабинович.

Политик также уверен, что сегодня как никогда "нашей стране надо попытаться любить саму страну".

"Великий Кеннеди когда-то сказал такие слова: "Подумай, что ты сделал для своей страны". Думаю, что мое решение отказаться от борьбы за пост президента - это очень правильный шаг во благо Украины. Я как никогда уверен в том, что мы сможем сделать нашу страну сильной!" - заявил парламентарий.

В то же время Вадим Рабинович заверил: "Я пойду первым номером в списке на парламентские выборы. Мы будем бороться за нашу страну, за ее благо и процветание. И сегодня лучшее спасение для всех нас - выбрать тех, кто пойдет с нами в составе "Оппозиционной платформы - За життя". Сегодня время объединяться, спрятать свои амбиции и начинать спасать Украину!". По материалам MIGnews.com.ua