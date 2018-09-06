Рада намерена ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы Украины

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Соответствующий законопроект (№ 7017) поддержал 241 народный депутат на пленарном заседании парламента в четверг.

Данным законопроектом, авторами которого являются представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, предлагается дополнить новой статьей раздел XIV УК, касающийся преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственной границы и обеспечения призыва и мобилизации.

Предложенной статьей предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы до 3 лет за пересечение госграницы лицом, которое имеет гражданство государства-агрессора, либо другим лицом в интересах государства-агрессора, которые противоречат национальным интересам Украины, вне пунктов пропуска через госграницу Украины, либо в пунктах пропуска, но без соответствующих документов.

Профильный комитет Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности высказал ряд замечаний к данному законопроекту, и рекомендовал его направить субъектам законодательной инициативы на доработку.

Однако соавтор документа И.Луценко перед голосованием озвучила ряд предложений, которые будут учтены в законопроекте при подготовке его ко второму чтению.

"В моем законопроекте будет установлен признак, который уже используется в смежной статье Уголовного кодекса, которая регулирует вопрос нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию. Уголовным правонарушением будет считаться незаконное пересечение государственной границы, совершенное с целью нанесения вреда интересам государства", - сказала И.Луценко.

По ее словам, будет также установлена уголовная ответственность за пересечение госграницы для лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, а также лицам, которые являются представителями силовых структур государства-агрессора.

"Будут внесены изменения в ст.216 Уголовного процессуального кодекса Украины, и установлена подследственность указанного уголовного правонарушения Службы безопасности Украины", - сказала представитель президента в Верховной Раде.

В то же время она отметила, что в законопроекте будет закреплена уголовная ответственность за незаконное пересечение линии разграничения.