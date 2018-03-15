Рада назначила омбудсменом Людмилу Денисову

Верховная Рада назначила уполномоченным по правам человека народного депутата из фракции "Народный фронт" Людмилу Денисову.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение открытым голосованием поддержали 280 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Ранее процедура назначения омбудсмена предусматривала голосование бюллетенями. Народные депутаты внесли изменения в законодательство, которые предусматривают открытое голосование в зале. Однако закон об уполномоченном Верховной Рады по правам человека по-прежнему предусматривает закрытую процедуру тайного голосования бюллетенями.

Часом ранее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев, который также претендовал на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, снял свою кандидатуру.

"Хочу вам сообщить, что народный депутат Украины Алексеев Сергей Олегович обратился ко мне с письмом о снятии своей кандидатуры на должность уполномоченного Верховной Рады Украины (по правам человека - ИФ)", - сказал на заседании спикер парламента Андрей Парубий.

Может ли он снять свою кандидатуру, С.Алексеев сказал: "Это зависит от процедуры, которая будет применена при голосовании. Если эта процедура будет закрытой, я буду баллотироваться. Если она будет открытой – я буду снимать свою кандидатуру".

Он также отметил, что в законодательстве существует правовая коллизия – существуют закон, в котором предусмотрено голосование бюллетенями, а также закон, предусматривающий открытое голосование в сессионном зале с использованием электронной системы голосования.

В ходе голосования за кандидата на должность омбудсмена ранее выступили Л.Денисова и Андрей Мамалыга (адвокат, правозащитник, общественный деятель).

Срок полномочий нынешнего омбудсмена Валерии Лутковской истек 27 апреля 2017 года.

Члены парламента выдвинули три кандидатуры на эту должность – Людмилы Денисовой (народный депутат от фракции "Народный фронт"), Сергея Алексеева (фракция "Блок Петра Порошенко"), Андрея Мамалыги (адвокат, правозащитник, общественный деятель). До 6 июня должно было состояться тайное голосование по этим претендентам.

Однако 5 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что парламент 6 июня не будет голосовать за уполномоченного по правам человека, поскольку Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) потребовалось больше времени для проверки всех кандидатов.

В этот же день заместитель главы НАПК Руслан Радецкий заявил, что его ведомство своевременно подало в Национальное агентство по вопросам государственной службы информацию о результатах специальной проверки кандидатов и не просило дополнительное время для спецпроверки.

27 июня А.Парубий заявил, что в парламенте всё еще ждут завершения специальной проверки кандидатов на должность уполномоченного, что сдерживает вынесение вопроса его назначении в сессионный зал.

Длительное время в парламенте шли консультации по ряду кадровых вопросов, в частности по назначению омбудсмена.

Людмила Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске. Украинский политик, государственный деятель и народный депутат Украины V-VIII созывов. Член политической партии "Народный фронт". На момент избрания в Верховную Раду Украины VIII созыва занимала должность министра социальной политики в правительстве Арсения Яценюка. С 4 декабря 2014 года – председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики.