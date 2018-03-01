Рада одобрила в первом чтении закон "О Высшем антикоррупционном суде"

Верховная Рада сегодня, 1 марта, одобрила в первом чтении закон "О Высшем антикоррупционном суде". Президентский законопроект No7440 за основу поддержали 282 народных депутата.

"Проект закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внес в парламент Президент Украины Петр Порошенко.

Согласно документу, юрисдикция Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на всю территорию Украины. Его задачей является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений.

Законопроект предусматривает создание Общественного совета международных экспертов, который получит право ветировать кандидатуры претендентов на должности судей Высшего антикоррупциного суда.

15 февраля спикер парламента Андрей Парубий во время встречи с группой экспертов МВФ во главе с руководителем миссии Рон Ван Роденом сообщил, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде будет принят в целом до мая.

Парубий выразил надежду, что все замечания и рекомендации Венецианской комиссии, в том числе и относительно полномочий международного совета экспертов, будут имплементированы между первым и вторым чтением.