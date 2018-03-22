Рада отказалась рассмотреть законопроекты по е-декларированию для активистов-антикоррупционеров

Представителям общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, вероятней всего, придется до 1 апреля текущего года подать электронные декларации об имуществе и доходах, поскольку Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или откладывают срок подачи первых деклараций для этой категории граждан.

Народные депутаты не дали 226 минимально необходимых голосов ни за один из трех законопроектов для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Таким образом, народные депутаты отказались рассматривать законопроект №6271 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции, которыми отменяется необходимость подавать е-декларации членов общественных советов при органах государственной власти, физических лиц, которые получают техническую помощь на борьбу с коррупцией, представителей общественных организаций, которые занимаются подготовкой предложений по формированию и реализации такой политики в Украине.

Кроме того, Верховная Рада не захотела рассматривать в четверг законопроекты №8120 и 8120-1, которыми предлагается отложить обязательство подавать е-декларации для этих категорий граждан на 1 год и 3 месяца соответственно.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий неоднократно ставил на голосование включение соответствующих законопроектов в повестку для рассмотрения.

"Я бы не был таким настойчивым, если бы это не был крайний срок. Это крайний срок, когда мы можем проголосовать", - мотивировал спикер народных депутатов.

Согласно закону о предотвращении коррупции, вышеуказанные категории граждан должны заполнить первые е-декларации до 1 апреля. Согласно календарному плану, до этой даты в парламенте состоится лишь одно пленарное заседание – в пятницу, 23 марта. Традиционно в пленарные пятницы в сессионном зале парламента не проходят результативные голосования ввиду отсутствия достаточного количества народных депутатов для принятия решений.