Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху о создании автокефальной поместной православной церкви

Народные депутаты Украины поддержали обращение президента Украины ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее постановление (№8284) проголосовали 268 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

По фракциям голоса народных депутатов распределились таким образом: "Блок Петра Порошенко" - 99, "Народный фронт" - 73, "Самопомич" - 19, фракция Радикальной партии Олега Ляшко - 16, "Батькивщина" - 15, группа "Воля народа" - 11.

Фракция "Оппозиционный блок" не дала ни одного голоса "за", большинство ее членов проголосовали против данного постановления.

Из депутатской группы "Видродження" за инициативу проголосовал один народный депутат.

Соавторами проекта стали спикер Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, лидеры фракций Артур Герасимов (фракция "Блок Петра Порошенко"), Максим Бурбак (фракция "Народный фронт"), Юлия Тимошенко (фракция "Батькивщина"), Олег Ляшко (фракция Радикальной партии), Олег Березюк (фракция "Самопомич"), а также представитель президента в Верховной Раде, член фракции БПП Ирина Луценко и другие парламентарии.

"Поддерживая важность предоставления томоса об автокефалии православной церкви в Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная Рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине", - сказано в проекте постановления.

К документу также прилагается соответствующее обращение президента Украины, в котором П.Порошенко просил Вселенского патриарха о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

"Этот долгожданный Томос станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры", - сказано в тексте президентского обращения.

П.Порошенко отмечает, что этот долгожданный документ "еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, которые не будут делиться на якобы каноничных и неканоничных".

"Вы, Ваша Всесвятость, - единственное лицо в мире, которое имеет каноническое право и законную власть решать такого рода вопросы. Вся наша нация смотрит на Вас с благоговением и надеждой, потому что именно в Ваших силах – подарить нам единство, мир и согласие, в которых мы так нуждаемся и которых мы так долго были лишены. Ваше благословение, равно как и грамота, предоставленная нашей украинской церкви, довершат утверждения независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении", - говорит президент Украины в своем обращении к патриарху Варфоломею.

Председатель Верховной Рады А.Парубий на пленарном заседании парламента в среду заявил о поручении профильному парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности безотлагательно рассмотреть соответствующий проект постановления, чтобы в четверг, 19 апреля, Верховная Рада проголосовала за него.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

"Просил бы вас, уважаемые коллеги, потому что есть вещи, которые точно всех нас объединяют, чтобы и парламент (потому что и президент является представителем украинского народа, и парламент является представителем украинского народа), чтобы парламент поддержал это обращение и сделал это как можно быстрее", - добавил президент на встрече с главами фракций парламента.

По его словам, если будет соответствующее решение Верховной Рады, обращение президента и обращение церковных иерархов, этот призыв будет передан Вселенскому патриарху. "Для того, чтобы это было в ближайшее время на Соборе в Синоде рассмотрено, и принято соответствующее решение. Надеемся, что это решение может быть принято до (празднования - ИФ) 1030-летия крещения Украины-Руси", - выразил надежду П.Порошенко.

Как сообщалось, 16 июня 2016 года Верховная Рада приняла обращение к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии Православной церкви в Украине.