Рада поддержала введение военного положения в 10 областях

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Винницкой, Донецкой, Запорожский, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и во внутренних водах Украины.

За это решение проголосовали 276 нардепов.

Военное положение вводится на 30 дней. В своем выступлении президент Петр Порошенко заявил, что положение будет задействовано, если Россия начнет наземную операцию.

В понедельник комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать законопроект No9338 "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Перед этим президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине".

Утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил украинский рейдовый буксир в Азовском море, когда тот вместе с еще двумя бронированными катерами переходил из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время выхода судов из Керченского пролива российские пограничники открыли по ним огонь. Шестеро военных были ранены. По материалам https://thebabel.net

