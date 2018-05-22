Рада приняла за основу законопроект о стимулировании и развитии семейных фермерских хозяйств

Верховная Рада во вторник приняла в первом чтении законопроект о стимулировании и развитии семейных фермерских хозяйств и прекращении коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности" (№7060).

За соответствующее решение проголосовали 230 народных депутатов при 226 необходимых.

"Мы с коллегами поддерживаем ограничения, которые предлагается установить законопроектом на распоряжение и изменение целевого назначения земельного участка, безвозмездно полученного в собственность или в аренду без аукционов. Предлагается также установить 7-летний запрет на отчуждение земельных участков под личное крестьянское хозяйство, полученные гражданами в порядке бесплатной приватизации, передаче их в пользование третьим лицам, изменение их целевого назначения", - прокомментировал решение глава парламентского подкомитета по вопросам земельных отношений Олег Кулинич на своей странице в сети Facebook.

По его словам, важной новацией законопроекта является увеличение гарантийного взноса для участников земельных торгов.

"Сейчас много случаев, когда участник аукциона предлагает заоблачную арендную плату, выигрывает аукцион, а затем отказывается ее платить. Поэтому увеличение гарантийного взноса должно сократить факты таких злоупотреблений", - отметил О.Кулинич.

Как сообщалось, группа народных депутатов Украины 4 сентября 2017 года зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который отменяет бесплатную приватизацию земли сельскохозяйственного назначения для ведения личного хозяйства, а вместо этого вводит аукционы по передаче земельных участков в аренду с правом выкупа.

Право бесплатной приватизации земель для ведения личного хозяйства авторы законопроекта предлагают оставить за работниками социальной сферы, которые работают в сельской местности, ветеранами войны и собственниками зданий, расположенных на земельном участке. При этом документ разрешает для ведения огородничества вне аукционов передавать в аренду не более 0,6 га земли.

Законопроектом также предлагается повысить в 10 раз размер гарантийного взноса, который взимается с участников аукционов по приобретению права на аренду земли.

Проект закона предусматривает сокращение земельного участка, который можно бесплатно приватизировать для ведения личного хозяйства –до 1 га с 2 га. Кроме того, документ запрещает в течение семи лет изменять целевое назначение земли, которая бесплатно передана государством для личного пользования.

Законопроектом также определяется перечень лиц, имеющих право на бесплатную приватизацию земли для ведения личного хозяйства: участники боевых действий и работники социальной сферы села.