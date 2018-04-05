Рада приняла закон о дипломатической службе

Верховная рада Украины на пленарном заседании 5 апреля во втором чтении приняла закон о дипломатической службе (№7322). За соответствующее решение проголосовали 276 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина. Закон определяет правовые основы и порядок организации дипломатической службы как составной части госслужбы, а также особенности ее прохождения и правовой статус служащих. Документ также закрепляет особенности деятельности органов дипломатической службы, поступления на дипломатическую службу, определение порядка ее прохождения и прекращения. Закон нормирует вопросы оплаты труда должностных лиц дипломатической службы, особенности выплаты заработной платы работникам дипломатической службы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, компенсационные выплаты, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы. Документ также устанавливает, что должностным лицам дипломатической службы создаются условия для повышения уровня профессиональной компетентности путем профессионального обучения, в том числе совершенствование знания иностранных языков, в соответствующих учебных заведениях в Украине и за рубежом.

