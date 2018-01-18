Рада приняла закон о приватизации в целом с поправкой о возможности защиты интересов инвесторов по английскому праву

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект "О приватизации государственного имущества" с технико-юридическими правками, в том числе с депутатской поправкой о предоставлении инвесторам возможности получить защиту по английскому праву.

За соответствующий законопроект №7066 проголосовало 266 народных депутатов.

"Наибольший сектор коррупции – это государственные предприятия, которые десятилетиями используются для коррупционных схем. Сегодня у нас достаточно трудное законодательство, которое не позволяет публично и прозрачно привлекать качественные инвестиции в государственные предприятия", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"По данному законопроекту ко второму чтению поступило 733 поправки, 501 была учтена комитетом", – сказал, представляя законопроект в парламенте председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук (фракция "Народный фронт").

Как сообщалось, Верховная Рада 9 ноября приняла за основу правительственный законопроект "О приватизации государственного имущества" – новую редакцию закона о приватизации, которая облегчает продажу неликвидных объектов, описывает условия привлечения советников по приватизации и является одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Закон должен заменить сем действующих в сфере приватизации законов.

"Новый закон устанавливает 12 месяцев для объектов большой приватизации и пяти месяцев – для малой. Если предприятие за последний год перешло стоимость активов в 250 млн грн – это объект большой приватизации, которая будет проходить исключительно на электронных платформах", - отмечал ранее и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.