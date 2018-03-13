Рада приняла закон об установлении группы инвалидности участникам АТО

Верховная рада Украины приняла закон относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции (АТО). Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом поддержал 281 нардеп. Так, в ходе заседания Рада приняла закон №7161 "О внесении изменения в Закон Украины "О реабилитации инвалидов Украины" относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции".

Законопроектом установлено, что лицам, у которых вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время непосредственного участия в АТО, обеспечения ее проведения, которые находились непосредственно в районах проведения АТО, ампутированы верхние и/или нижние конечности, или полученное повреждение привело к необратимой потере части конечности, или необратимой потере иного органа, или полной потери органом его функций, повлекшего установление инвалидности, группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) и на ступень выше или І группы. Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины инициирует изменения в закон "Об обращениях граждан" для обеспечения прав лиц с инвалидностью среди участников антитеррористической операции (АТО).

