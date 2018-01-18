Рада приняла закон по Донбассу, который признаёт РФ государством-агрессором

Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и признала Российскую Федерацию государством-агрессором.

За соответствующий законопроект №7163 на заседании в четверг проголосовало 280 народных депутатов.

Перед голосованием докладчик народный депутат Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") очень быстро зачитал большое количество поправок, которые учтены в законопроекте. После этого фракции "Самопомич" и "Батькивщина" попросили 15 минут перерыва, чтобы изучить то, что в итоге будет отображено в документе.

"Только что с трибуны был зачитан текст, быстро, непонятно. По большому счету ни один человек в зале не знает, за что сейчас будет голосование", - сказал глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Согласно законопроекту, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями.

Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.