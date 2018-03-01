Рада призвала международное сообщество не признавать легитимность выборов президента РФ в Крыму в случае их проведения на полуострове

Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность выборов президента РФ в Крыму в случае их проведения на оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

За проект постановления №7546 "Об обращении Верховной Рады к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и Севастополе" на заседании в четверг проголосовали 255 народных депутатов.

"Обращаясь к Совету безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам, Верховная Рада Украины призывает: применить все надлежащие средства, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию РФ от проведения выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - говорится в обращении

В обращении также отмечается, что "в случае проведения голосования на временно оккупированной территории АРК и Севастополя осудить его, не направлять в упомянутый регион наблюдателей, в том числе в составе международных миссий, а также отметить в выводах наблюдательных миссий, в том числе направленных под эгидой ПА ОБСЕ, факт нелегитимного голосования на временно оккупированной территории АРК и Севастополе, что существенно искажают результаты голосования в целом в РФ".