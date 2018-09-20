Рада рассматривает законопроект о внесении изменений в Конституцию по интеграции Украины в ЕС и НАТО

Верховная Рада в четверг приступила к рассмотрению вопроса об отправке в Конституционный суд (КС) президентского законопроекта (No9037) о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", рассмотрение этого вопроса на утреннем пленарном заседании в четверг объявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. После этого основные положения законодательной инициативы с трибуны парламента озвучила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

В настоящее время парламентарии обсуждают различные пункты данного законопроекта.