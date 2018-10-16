Рада рассмотрит снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула и Колесникова во вторник

Сегодня Верховная рада Украины рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя ВР, во вторник - крайний срок рассмотрения этих вопросов.

"Прежде всего - вопросы, касающиеся снятия неприкосновенности. Комитет по вопросам регламента принял решение о вынесении в зал вопрос о снятии неприкосновенности с двух депутатов: Вилкула и Колесникова. Сегодня у нас крайний срок рассмотреть эти вопросы", - сообщил Парубий.

По его словам, после снятия неприкосновенности во вторник Рада рассмотрит экологические вопросы.