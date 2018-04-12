Рада рассмотрит законопроект об антикоррупционном суде, скорее всего, в мае – Парубий

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде Верховная Рада вероятнее всего рассмотрит во втором чтении в середине мая текущего года, заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Теоретически, если в следующую пленарную среду комитет (по вопросам правовой политики и правосудия в Верховной Раде ) завершит рассмотрение, этот вопрос может появиться в повестке дня на четверг (20 апреля – ИФ). Но, скорее всего, это будет первая пленарная неделя мая", - сказал А.Парубий, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в четверг.

Спикер парламента отметил, что после вывода профильного комитета депутатам, согласно регламенту, необходимо время для ознакомления с таблицей поправок и решением комитета.

А.Парубий также добавил, что на минувшей неделе направил письмо в Венецианскую комиссию (Европейская комиссия за демократию через право), в котором просит направить в Украину их эксперта, который помог бы в подготовке законопроекта ко второму чтению.