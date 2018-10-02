Рада сегодня рассмотрит изменения в Налоговый кодекс

Верховная рада Украины сегодня, 2 октября, в ходе пленарного заседания рассмотрит проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

В ходе заседания нардепы рассмотрят в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия булингу, внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия развитию промышленности, инвестиционной деятельности, защиты и гарантирования прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, планируется внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорт.

Во втором чтении народные депутаты планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений к ЗУ "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", внесение изменений в Закон Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", а также проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей".

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендует парламенту в государственном бюджете на 2019 год предусмотреть 500 млн гривен на расходы на жилищные кредиты для молодежи.