Рада сегодня рассмотрит вопросы безопасности на дорогах

Верховная рада Украины на пленарном заседании 18 сентября 2018 года рассмотрит вопросы безопасности на дорогах. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Также во втором чтении нардепы рассмотрят усиление социальной защиты отдельных категорий из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий; изменения в законодательство о поддержке средств СМИ и социальной защите журналистов относительно противодействия пропаганде РФ; усиление защиты представителей бизнеса от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов.

Кроме того, на сегодняшнем заседании планируется внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.