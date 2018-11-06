Рада создала ВСК по изучению нападения на Гандзюк

Верховная Рада Украины поддержала постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) для расследования сведений о нападении на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании во вторник при 226 минимально необходимых.

Инициаторами проекта постановления (No9262) выступили руководители и члены большинства парламентских фракций.

Согласно документу, возглавит ВСК внефракционный народный депутат Борислав Береза, его заместителем будет член фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Алексеев.

Всего в состав комиссии войдут 18 народных депутатов из разных фракция, а также внефракционные парламентарии, в том числе первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

ВСК будет проверять сведения о нападениях на общественных активистов, проведет проверку хода расследования данных фактов правоохранительными органами.