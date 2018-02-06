Рада устранит несогласованности в законопроекте по Донбассу

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны подготовил предложения по устранению несогласованностей в принятом ранее законе об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса, которые собираются рассмотреть в сессионном зале парламента во вторник, сообщил секретарь данного комитета Иван Винник.

"В статье 131 регламента (Верховной Рады) написано, что в случае наличия несогласованности текста проекта с Конституцией, другими законодательными актами или другими нормами, абзацами, проголосованный текст можно уточнить отдельно", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

И.Винник отметил, что предложения комитета подготовлены в рамках технико-юридической доработки документа и касаются несогласованности принятого закона по Донбассу с вступившими недавно в силу другими законодательными актами в части упоминания лиц с инвалидностью, а также внесения в закон военнослужащих, которые заболели и умерли во время выполнения военных обязанностей.

"Мы сейчас их (предложения комитета) рассмотрим. Этот вывод будет дан депутатам Верховной Рады, комитет делает доклад, и мы голосуем", - добавил он.

И.Винник отметил, что в сессионном зале парламента данное предложение рассмотрят во вторник, 6 февраля, после чего спикер Верховной Рады Андрей Парубий сможет подписать принятый ранее закон по обеспечению суверенитета на Донбассе.

Вместе с тем, он добавил, что в случае, если Рада не поддержит данные правки, спикер сможет подписать закон без них.

Согласно регламенту Верховной Рады, после технико-юридической доработки и направления на подпись спикеру принятого закона народный депутат в течение 2 дней может подать предложения об устранении неточностей в документе, если таковые были выявлены. В частности если подготовленный на подпись текст не идентичен тому, который был проголосован в сессионном зале в целом. В таком случае спикер парламента не подписывает закон до тех пор, пока Верховная Рада не рассмотрит предложения по устранению несогласованностей.

Как сообщалось, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который, в частности, признаёт Российскую Федерацию государством-агрессором. Документ определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.