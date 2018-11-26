Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток - 276 голосов

Верховная Рада утверждает введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток.

Как передает "Интерфакс-Украина" за такое решение на внеочередное заседании парламента в понедельник проголосовали 276 народных депутатов.

Перед голосованием президент т Украины П.Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областями, а также "во внутренних водах Азово-керченской акватории".

Вместе с тем, после выступления главы государства спикер парламента Андрей Парубий, зачитывая перечень областей, в которых вводится военное положение, кроме вышеперечисленных упомянул также Донецкую и Запорожскую области.