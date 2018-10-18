Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы

Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом изменения в законодательство, которые криминализирует незаконное пересечение государственной границы Украины.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы поддержали 243 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно тексту законопроекта, пересечение госграницы для нанесения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, представителями силовых органов государства-агрессора любым путем вне пункта пропуска будут караться лишением свободы на срок до 3 лет.

Такая же ответственность предусмотрена и за пересечение госграницы в пунктах пропуска, но без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

За повторное незаконное пересечение украинской границы или если его совершит группа лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Если незаконное пересечение границы будет сопровождаться насилием или применением оружия, злоумышленников ждет наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

"Этот законопроект разработан с целью способствования обеспечению защиты и территориальной целостности Украины путем криминализации незаконного пересечения государственной границы представителями государства-агрессора", - сказал глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, представляя инициативу.