Рада завершила утреннее пленарное заседание, рассмотрев 343 поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины завершила утреннее пленарное заседание, рассмотрев 343 поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Рассмотрение проекта закона во втором чтении "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" народные депутаты начали первым, в 10:00 во вторник, 16 января. Всего ко второму чтению депутаты предложили 673 поправки.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что 374 поправки комитет отклонил. Свои замечания как депутатские поправки подали 6 фракций парламента.

Законопроект признает Российскую Федерацию оккупантом, законодательно определяет, какие территории являются оккупированными, предоставляет соответствующие полномочия силовым ведомствам реализовывать все меры, необходимые для того, чтобы эти территории были где оккупированы и освобождены от Российской Федерации.

Также, согласно законопроекту, президент Украины получит все необходимые и достаточные полномочия для осуществления своих функций как Верховного командующего. Кроме того, четко установлено, что вся ответственность за нанесение любых материальных или нематериальных убытков возлагается на страну-агрессора.

Рассмотрение депутатских поправок будет продолжено на вечернем заседании в 16:00.

Напомним, ранее заместитель министра по временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса сегодня является базовым и он оптимизировать управление войсками в зоне АТО.