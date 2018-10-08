Регламентный комитет открыл путь для голосования в Раде вопроса лишения неприкосновенности нардепа из "Оппоблока" Колесникова

Регламентный комитет Верховной Рады утвердил выводы относительно представления генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова.

Соответствующее решение комитет утвердил на своем заседании в понедельник днем.

Таким образом, теперь представление о лишении неприкосновенности Д.Колесникова народные депутаты могут рассмотреть в сессионном зале.

Согласно информации, озвученной на заседании комитета генпрокурором Юрием Луценко, Д.Колесников злоупотребил служебным положением, когда был председателем Агентства госимущества Украины. Тогда было изменено целевое назначение двух корпусов госпредприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м. Эти корпуса были выведены из целостного имущественного комплекса и, по словам Ю.Луценко, в последствии стала возможна приватизация этих объектов.

"Вопрос фактического уничтожения оборонного предприятия, которое должно было бы обеспечивать нашу армию ракетами (к РСЗО – ИФ) "Смерч", "Ураган". Но не может этого делать из-за безответственных действий руководства управляющего Агентства, которое привело к частичной приватизации промышленного комплекса, уничтожению промышленного потенциала", - сказал генпрокурор.

Он отметил, что согласно решению Кабинета министров Украины от 2004 года это предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, потому оно не могло быть отчуждено.

"Даже маленькая "зрада", сначала аккуратно обложенная бумагами, рано или поздно в критические моменты проявляется. И сегодняшнее рассмотрение об этом – о предательстве своей страны", - добавил Ю.Луценко.

По информации генпрокурора, в настоящее время корпуса предприятия возвращены в госсобственность, там идут работы по восстановлению производства.

Представление о даче согласия на привлечение у уголовной ответственности нардепа Д.Колесникова генпрокурор внес в парламент повторно 18 сентября.